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Назван лучший инспектор ГИМС Тюменской области

Общество, 11:19 07 октября 2020

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Лучшим государственным инспектором ГИМС в 2020 году стал руководитель инспекторского отделения Ишима Евгений Миронченко. За это звание на Всероссийском фестивале "Созвездие мужества" боролись 23 государственных инспектора от Тюменской области, сообщает региональное управление МЧС.

Евгений Миронченко трудится в ГИМС с 2005 года. В его обязанности входит контроль и надзор за маломерными судами и их пользованием на водных объектах, а также работа с органами местного самоуправления, силовыми и надзорными ведомствами.

Старший инспектор активно проводит профилактическую работу, лекции и уроки безопасности в учебных заведениях, регулярно выезжает на патрулирования водных объектов Ишима.

В весенние половодья 2016 и 2017 годов под его руководством подчиненные подразделения ГИМС проводили спасательные работы по эвакуации и доставке продовольствия жителям Ишима и Ишимского района.

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