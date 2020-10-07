  • 7 октября 20207.10.2020среда
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают навести порядок в городе 10 октября

Общество, 13:20 07 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Общегородской субботник пройдет в Тюмени 10 октября. Тюменцев приглашают убрать территорию у своего дома, подъезда, предприятия или выйти на общественные работы в городских парках и скверах, сообщает департамент городского хозяйства.

По всем вопросам об организации субботника обращаться в службы заказчика по благоустройству округов. Восточный административный округ - телефон 51-02-96. Калининский административный округ - телефон 43-20-75. Ленинский административный округ - телефон 20-40-79. Центральный административный округ - телефон 35-34-92.

Субботник пройдет с соблюдением всех мер предосторожности, предписанных в связи с режимом повышенной готовности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# субботник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:42 07.10.2020В Тюменской области вакцинировали от гриппа более 403 тысяч человек
13:40 07.10.202061-летний мужчина с COVID-19 умер в Тюменской области
13:20 07.10.2020Тюменцев приглашают навести порядок в городе 10 октября
13:09 07.10.2020Тюменские педагоги прошли в финал Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям"