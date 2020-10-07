Тюменцев приглашают навести порядок в городе 10 октября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Общегородской субботник пройдет в Тюмени 10 октября. Тюменцев приглашают убрать территорию у своего дома, подъезда, предприятия или выйти на общественные работы в городских парках и скверах, сообщает департамент городского хозяйства.

По всем вопросам об организации субботника обращаться в службы заказчика по благоустройству округов. Восточный административный округ - телефон 51-02-96. Калининский административный округ - телефон 43-20-75. Ленинский административный округ - телефон 20-40-79. Центральный административный округ - телефон 35-34-92.

Субботник пройдет с соблюдением всех мер предосторожности, предписанных в связи с режимом повышенной готовности.