Выбросило из машины: двое мужчин погибли на трассе Тюмень — Нижняя Тавда
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Двое молодых мужчин погибли в ДТП на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда 6 октября. Еще у троих диагностировали различные травмы.
В 15 часов на 56-м км пути через встречную полосу автомобиль Lada Kalina съехал в кювет и опрокинулся. Пять человек выбросило из машины.
"Погибли два молодых человека 1988 и 1992 годов рождения. Еще трое получили различные травмы. В машине был найден алкоголь", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Обстоятельства выясняются.
Инна Пахомова