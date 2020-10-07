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Выбросило из машины: двое мужчин погибли на трассе Тюмень — Нижняя Тавда

Происшествия, 11:52 07 октября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое молодых мужчин погибли в ДТП на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда 6 октября. Еще у троих диагностировали различные травмы.

В 15 часов на 56-м км пути через встречную полосу автомобиль Lada Kalina съехал в кювет и опрокинулся. Пять человек выбросило из машины.

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"Погибли два молодых человека 1988 и 1992 годов рождения. Еще трое получили различные травмы. В машине был найден алкоголь", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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