Выбросило из машины: двое мужчин погибли на трассе Тюмень — Нижняя Тавда

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое молодых мужчин погибли в ДТП на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда 6 октября. Еще у троих диагностировали различные травмы.

В 15 часов на 56-м км пути через встречную полосу автомобиль Lada Kalina съехал в кювет и опрокинулся. Пять человек выбросило из машины.

"Погибли два молодых человека 1988 и 1992 годов рождения. Еще трое получили различные травмы. В машине был найден алкоголь", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова