14 аппаратов УЗИ поступило в областную больницу № 4

| Фото: Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области | Фото: Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области

14 высококлассных передвижных систем ультразвуковой визуализации поступили в ишимскую областную больницу № 4, сообщает пресс-служба медучреждения.

Четыре аппарата установлены в отделении функциональной диагностики и детской поликлинике Ишима. По две системы переданы в районные больницы Абатского, Викуловского, Сорокинского, Армизонского и Бердюжского районов.

"Новый УЗИ-аппарат выдает большее количество данных. Он снабжен хорошим кардиологическим датчиком, что позволит выполнять эхокардиографию на месте, в условиях районной больницы. Такая глубокая диагностика и расширенные возможности нового оборудования значительно повышают шансы заметить патологию на этапе ее развития, раньше поставить диагноз и своевременно начать лечение", - рассказала заведующая Бердюжской районной больницей Елена Рыхлицкая.

По словам медиков, использование нового диагностического оборудования полностью покроет потребность в ультразвуковых исследованиях в акушерстве и гинекологии, урологии, кардиологии и других профилях.

Аппараты УЗИ поступили по национальному проекту "Здравоохранение", они позволит повысить доступность медицинской помощи и качество работы специалистов.