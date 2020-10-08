  • 8 октября 20208.10.2020четверг
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

14 аппаратов УЗИ поступило в областную больницу № 4

Общество, 10:11 08 октября 2020

Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области | Фото: Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области

14 высококлассных передвижных систем ультразвуковой визуализации поступили в ишимскую областную больницу № 4, сообщает пресс-служба медучреждения.

Четыре аппарата установлены в отделении функциональной диагностики и детской поликлинике Ишима. По две системы переданы в районные больницы Абатского, Викуловского, Сорокинского, Армизонского и Бердюжского районов.

"Новый УЗИ-аппарат выдает большее количество данных. Он снабжен хорошим кардиологическим датчиком, что позволит выполнять эхокардиографию на месте, в условиях районной больницы. Такая глубокая диагностика и расширенные возможности нового оборудования значительно повышают шансы заметить патологию на этапе ее развития, раньше поставить диагноз и своевременно начать лечение", - рассказала заведующая Бердюжской районной больницей Елена Рыхлицкая.

По словам медиков, использование нового диагностического оборудования полностью покроет потребность в ультразвуковых исследованиях в акушерстве и гинекологии, урологии, кардиологии и других профилях.

Аппараты УЗИ поступили по национальному проекту "Здравоохранение", они позволит повысить доступность медицинской помощи и качество работы специалистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , новое оборудование , областная больница №4 , Приишимье , УЗИ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:34 08.10.2020Тюменских артистов, циркачей и музыкантов приглашают на "Альянс талантов"
10:23 08.10.2020Врач назвала показания для проведения теста на COVID
10:11 08.10.202014 аппаратов УЗИ поступило в областную больницу № 4
10:00 08.10.2020Ученые выяснили, что вызывает осложнения при COVID-19