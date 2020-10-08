Тюменские многолетние цветы готовят к зимовке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Многолетние цветы готовят в Тюмени к зиме. Специалисты подрядных организаций приступили к обрезке стеблей, работа уже проведена на площади Борцов революции, где второй год растут полынь декоративная, щучка дернистая, лиатрис, герань многолетняя и другие, сообщает городская администрация.

До конца октября в Центральном округе Тюмени цветники полностью очистят от однолетников, вазоны тоже освободят от растений, приведут в порядок и отправят храниться на базу ЛесПаркХоза.

Как рассказала председатель комитета по благоустройству управы Центрального округа Елена Лазарева, за многолетними цветами требуется более тщательный уход. Их нужно не только пропалывать и поливать, но и в течение всего вегетационного периода регулярно подкармливать, подстригать, укрывать на зиму, при вымерзании производить подсадку, а спустя пять-семь лет в зависимости от вида культуры обязательно обновлять растения.

"Мы пришли к выводу, что затраты на создание и содержание однолетних и многолетних цветников одинаковы. Необходимо достичь баланса между однолетним и многолетним цветочным оформлением. В ключевых местах, где надо подчеркнуть "парадность", целесообразно оставить однолетние цветники, улицы, бульвары оформить многолетними цветниками", - считает он.