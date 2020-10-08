ХК "Рубин" примет пензенский "Дизель"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" проведет очередной домашний матч в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги 8 октября, сообщает пресс-слуба клуба.

На арене "Партикома" подопечные Михаила Звягина примут пензенский "Дизель". Игра пройдет без зрителей.

В активе "Дизеля" семь побед подряд. Набрав 16 очков, он занимает второе место в таблице. В Тюмень подопечные Алексея Ваулина прибыли после победы в Москве над "Звездой" - 4:3. Встреча с рубиновцами станет для "Дизеля" третьей в серии из четырех гостевых матчей. В первом из них пензенская дружина одолела в Красногорске "Динамо" - 2:1.

Ворота пензенских хоккеистов во всех девяти проведенных матчах защищал Денис Костин. В среднем за игру он отражал 93 процента бросков. Среди защитников результативностью по системе "гол+пас" выделяются Зигурдс Подзиньш (2+4), Михаил Патрикеев (0+6) и Виталий Люлько (0+5). Лучшим бомбардиром "Дизеля" является нападающий Александр Борисенков (5+2).

Команды соперничали в первом раунде плей-офф ВХЛ прошлого сезона. Тогда сибиряки вышли победителями в серии до четырех побед (4-2).

Сейчас "Рубин", одержав победы в двух проведенных матчах, занимает 21 место в таблице.