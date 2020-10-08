Готовность техники к зиме оценили в Тюмени

| Фото: Тюмень-наш дом | Фото: Тюмень-наш дом

317 км дорог предстоит очищать от снега и наледи в Калининском округе Тюмени. Для компаний-подрядчиков зимний сезон стартует с 15 октября, сообщает администрация города.

В Калининском округе дороги будет обслуживать компания "ТОДЭП" и восемь субподрядных организаций. Предприятие "Дорстрой" подготовило к сезону снегопогрузчики, трактора, автогрейдеры и коммунальные машины, закупило новые самосвалы, фронтальный погрузчик и новый шнекоротер. Специалисты провели техобслуживание транспорта и с 10 октября выведут технику на линии - отрабатывать маршрут.

В зависимости от погоды, ежедневно на обслуживание территории округа будет выходить от 18 до 25 спецмашин. Даже в хорошую погоду улично-дорожную сеть проинспектирует дежурный предприятия.

Заместитель руководителя управы КАО Олег Савчук сообщил, что в зависимости от погоды, будет ежедневно работать 98 рабочих и 114 единиц техники. На случай выпадения осадков сверх нормы, заключены договоры на привлечение дополнительно 32 единиц транспорта. Проверена готовность подрядных организаций к зиме, наличие противогололедных материалов. Сформирован запас люков и дождевых решеток на ливневых канализациях. Идет подготовка полигона для приема снега.