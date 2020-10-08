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В Тюмени мужчина ограбил соседа за отказ сделать музыку потише

Происшествия, 14:17 08 октября 2020

пресс-служба УМВД России по Тюменской области | Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Ранее судимый тюменец с ножом напал на 65-летнего соседа, попросившегося сделать музыку тише. Он ворвался в квартиру пожилого мужчины и забрал его телевизор. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюмени.

Личность подозреваемого установили. "Задержанный рассказал, что незадолго до преступления распивал спиртное и слушал музыку. Выйдя в подъезд покурить, он встретил соседа, который попросил сделать музыку тише. Мужчина вернулся домой, схватил кухонный нож и побежал к соседу. Он в это время открывал входную дверь. Подозреваемый напал на него со спины, затолкнул в квартиру. Угрожая расправой, злоумышленник взял телевизор и вернулся к себе", — рассказала пресс-служба УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.

пресс-служба УМВД России по Тюменской области | Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Похищенный телевизор полицейские изъяли. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный с проникновением в жилище". Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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# полиция , разбойное нападение

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