В Тюмени мужчина ограбил соседа за отказ сделать музыку потише

| Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области | Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Ранее судимый тюменец с ножом напал на 65-летнего соседа, попросившегося сделать музыку тише. Он ворвался в квартиру пожилого мужчины и забрал его телевизор. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюмени.

Личность подозреваемого установили. "Задержанный рассказал, что незадолго до преступления распивал спиртное и слушал музыку. Выйдя в подъезд покурить, он встретил соседа, который попросил сделать музыку тише. Мужчина вернулся домой, схватил кухонный нож и побежал к соседу. Он в это время открывал входную дверь. Подозреваемый напал на него со спины, затолкнул в квартиру. Угрожая расправой, злоумышленник взял телевизор и вернулся к себе", — рассказала пресс-служба УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.

| Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области | Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Похищенный телевизор полицейские изъяли. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный с проникновением в жилище". Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.