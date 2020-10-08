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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Акция "Тест на ВИЧ: экспедиция" пройдет в Тобольске

Общество, 17:31 08 октября 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: экспедиция" пройдет в Тобольске 9 октября, сообщает администрация города.

Любой желающий бесплатно может пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию возле центральной поликлиники и на парковке ТРЦ "Жемчужина Сибири" с 12 до 18 часов. Результат будет получен в течение нескольких минут. Врачи бесплатно проконсультируют по любым вопросам, связанным с профилактикой ВИЧ/СПИДа.

В этот же день Областная больница № 3 предлагает всем желающим бесплатно пройти вакцинацию против гриппа в передвижном мобильном комплексе у ТРЦ "Жемчужина Сибири" с 12 до 18 часов.

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# ВИЧ , Тобольск

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