Жителю Вагайского района грозит срок за вырубку 300 деревьев

| Фото: прокуратура Тюменской области (архив) | Фото: прокуратура Тюменской области (архив)

Уголовное дело о крупной незаконной рубке деревьев возбуждено в Вагайском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

Летом 2019 года 39-летний житель Вагайского района нанял двух работников для рубки леса без разрешительных документов. Незаконно было вырублено более 300 берез и осин. Размер ущерба составил 800 тыс. рублей.

Для возмещения ущерба на его квартиру наложен арест. Материалы уголовного дела направлены в Вагайский районный суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.