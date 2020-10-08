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Жителю Вагайского района грозит срок за вырубку 300 деревьев

Происшествия, 15:13 08 октября 2020

прокуратура Тюменской области (архив) | Фото: прокуратура Тюменской области (архив)

Уголовное дело о крупной незаконной рубке деревьев возбуждено в Вагайском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

Летом 2019 года 39-летний житель Вагайского района нанял двух работников для рубки леса без разрешительных документов. Незаконно было вырублено более 300 берез и осин. Размер ущерба составил 800 тыс. рублей.

Для возмещения ущерба на его квартиру наложен арест. Материалы уголовного дела направлены в Вагайский районный суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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# Вагайский район , черный лесоруб

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