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Десять миллиардов рублей направят на поддержку российских семей

Общество, 18:18 08 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 млрд рублей получат регионы на поддержку семей с детьми. Постановление о выделении дополнительных средств принято по поручению президента, сообщил во время заседания правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Сегодня правительство дополнительно направит свыше 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, и почти 9 млрд рублей – на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет", - сказал он.

Напомним, выплаты на третьего или последующего ребенка до 3 лет назначаются на усмотрение регионов с учетом дохода семьи. Выплаты с 3 до 7 лет включительно установлены на федеральном уровне для всех регионов. Они положены семьям, в которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума на душу населения.

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# Михаил Мишустин , пособия , федеральный бюджет

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