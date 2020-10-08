Десять миллиардов рублей направят на поддержку российских семей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 млрд рублей получат регионы на поддержку семей с детьми. Постановление о выделении дополнительных средств принято по поручению президента, сообщил во время заседания правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Сегодня правительство дополнительно направит свыше 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, и почти 9 млрд рублей – на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет", - сказал он.

Напомним, выплаты на третьего или последующего ребенка до 3 лет назначаются на усмотрение регионов с учетом дохода семьи. Выплаты с 3 до 7 лет включительно установлены на федеральном уровне для всех регионов. Они положены семьям, в которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума на душу населения.