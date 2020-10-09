В выходные в Тюмени немного потеплеет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Немного потеплеет в Тюмени в ближайшие выходные, 10 и 11 октября. Как отмечает центр Фобос, повысит температуру воздуха атлантический циклон.

В пятницу, 9 октября, еще будет прохладно – днем максимальная температура воздуха не превысит плюс 8 градусов.

В субботу, 10 октября, будет пасмурно. В течение дня воздух прогреется до 12 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до плюс 6.

Воскресенье, 11 октября, также будет пасмурным днем. Днем - до плюс 10 градусов, в ночные часы похолодает до плюс 6.

В начале следующей недели погода не изменится. 12 и 13 октября средняя дневная температура воздуха будет достигать плюс 11 градусов, осадки в эти дни маловероятны.

Любовь Голышева