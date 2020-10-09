Новые номинации учредили для чемпионата по робототехнике и программированию

| Фото: Минобрнауки России | Фото: Минобрнауки России

До 15 октября продолжится прием заявок на чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области-2020. Участников ждут две новые номинации, сообщает Центр робототехники и АСУ Тюменской области.

К участию в чемпионате приглашают школьников и студентов в возрасте от семи до 23 лет. Им доступны два направления: "Робототехника" и "Программирование". Каждое направление имеет номинации, которые определяют требования к конкурсным работам.

Новыми номинациями этого года стали: "Хелснет" - это роботы и устройства, предназначенные для помощи врачам и медицинскому персоналу, способствующие сохранению и укреплению здоровья пользователей; "Искусственный интеллект" - приложения и системы различных сфер применения, в основе которых лежат технологии машинного обучения, обработка больших данных и искусственные нейронные сети.

С полным списком номинаций и деталями участия можно ознакомиться в положении.

Подать заявку для участия можно здесь.