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Тренинг трекеров-наставников пройдет в Тюмени

Экономика, 08:11 12 октября 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тренинг трекеров-наставников пройдет в Тюмени с 12 октября по 16 октября, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Пять дней интенсивного обучения, два месяца расширенной двухмодульной программы - программа акселерации для наставников.

"Программа по акселерации – это яркий и динамичный проект, мы поставили себе задачу сделать его максимально полезным для бизнесменов, - говорит руководитель Центра поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Дмитрий Утьев. – Проект направлен на поиск новых путей развития, внедрения современных инструментов управления, развития уровня социальных связей у действующих предпринимателей".

Программа организуется и проводится в целях реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Узнать больше и записаться на программу вы можете по ссылке.

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# национальный проект Малое и среднее предпринимательство , обучение , предприниматели , тренинг

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