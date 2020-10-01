Тренинг трекеров-наставников пройдет в Тюмени

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тренинг трекеров-наставников пройдет в Тюмени с 12 октября по 16 октября, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Пять дней интенсивного обучения, два месяца расширенной двухмодульной программы - программа акселерации для наставников.

"Программа по акселерации – это яркий и динамичный проект, мы поставили себе задачу сделать его максимально полезным для бизнесменов, - говорит руководитель Центра поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Дмитрий Утьев. – Проект направлен на поиск новых путей развития, внедрения современных инструментов управления, развития уровня социальных связей у действующих предпринимателей".

Программа организуется и проводится в целях реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Узнать больше и записаться на программу вы можете по ссылке.