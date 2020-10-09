  • 9 октября 20209.10.2020пятница
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Триста ориентировщиков встретятся в Тюмени на Кубке Ермака

Спорт, 13:04 09 октября 2020

федерация по спортивному ориентированию Тюменской области | Фото: федерация по спортивному ориентированию Тюменской области

300 спортсменов из регионов УФО, Москвы, Омской, Кемеровской областей и Башкирии встретятся в Тюмени на Кубке Ермака с 9 по 11 октября, сообщает региональная федерация по спортивному ориентированию.

Данные соревнования традиционные, пройдут в 18 раз. В них примут участие ориентировщики в возрасте от 10 до 70 лет и старше.

"В программе соревнований – спринт - это дистанцию, которую спортсмены могут пройти за 15-20 минут. и предусмотрены две классических дистанции по 40 минут. Маршрут проложен в окрестностях Тюмени. Кубок Ермака - это состязания, в которых победителей определяют по личному зачету. Отметим лучших кубками, грамотами", - рассказал председатель федерации по спортивному ориентированию Тюменской области Леонид Кобелев.

Подробная информация о Кубке Ермака на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Кубок Ермака , соревнования , спортивное ориентирование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:10 09.10.2020ВК "Тюмень-ТюмГУ" дважды уступил дагестанским волейболистам
13:04 09.10.2020Триста ориентировщиков встретятся в Тюмени на Кубке Ермака
12:31 09.10.2020ХК "Рубин" уступил в овертайме пензенским хоккеистам
11:58 09.10.2020ФК "Тюмень" с минимальным счетом переиграл "КАМАЗ"