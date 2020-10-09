Триста ориентировщиков встретятся в Тюмени на Кубке Ермака

| Фото: федерация по спортивному ориентированию Тюменской области | Фото: федерация по спортивному ориентированию Тюменской области

300 спортсменов из регионов УФО, Москвы, Омской, Кемеровской областей и Башкирии встретятся в Тюмени на Кубке Ермака с 9 по 11 октября, сообщает региональная федерация по спортивному ориентированию.

Данные соревнования традиционные, пройдут в 18 раз. В них примут участие ориентировщики в возрасте от 10 до 70 лет и старше.

"В программе соревнований – спринт - это дистанцию, которую спортсмены могут пройти за 15-20 минут. и предусмотрены две классических дистанции по 40 минут. Маршрут проложен в окрестностях Тюмени. Кубок Ермака - это состязания, в которых победителей определяют по личному зачету. Отметим лучших кубками, грамотами", - рассказал председатель федерации по спортивному ориентированию Тюменской области Леонид Кобелев.

Подробная информация о Кубке Ермака на сайте.