ФК "Тюмень" с минимальным счетом переиграл "КАМАЗ"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" одолел "КАМАЗ" из Набережных Челнов в домашнем матче ОЛИМП-первенства России среди команд клубов ПФЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Встреча на стадионе "Геолог" завершилась со счетом - 1:0. Несмотря на множество голевых моментов, мяч в сетке оказался лишь раз. Форвард хозяев Данил Карпов среагировал и добил мяч, отскочивший от штанги ворот после удара товарища по команде Евгения Ушакова. Во втором тайме гости усилили натиск на ворота сибиряков. Но голкипер Вячеслав Граб оставил ворота в неприкосновенности.

"Это была важная игра за шесть очков с прямым конкурентов. Либо мы хорошо отрываемся, либо борьба продолжается. Мы сделали задел сейчас, к зиме постараемся закрепиться на первом месте. Рад, что победили, дальше двигаемся", - отметил Данил Карпов.

"Тюмень" возглавляет турнирную таблицу четвертой группы первенства и продолжает идти без поражений. На счету подопечных Игоря Меньщикова 25 очков.

Следующую игру тюменцы проведут дома 13 октября. Соперником клуба станет "Волна" из Нижегородской области. Матч пройдет на стадионе "Геолог" без зрителей.