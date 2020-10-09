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Тюменку оштрафовали за сорняки на землях сельхозназначения

Общество, 17:05 09 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 20 тыс. рублей оштрафовали за заросший сорняками земельный участок в Ярковском районе, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Нарушение было обнаружено в ходе внеплановой проверки. Принадлежащий жительнице Тюмени участок, предназначенный для выращивания сельскохозяйственных культур, не возделывался и зарос сорняками.

Как отметили в ведомстве, это является нарушением статей 13 и 42 Земельного кодекса РФ, собственники участков обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением и защищать землю от зарастания деревьями и кустарниками.

За невыполнение установленных требований тюменка привлечена к административной ответственности с назначением штрафа 20 тыс. рублей.

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# земли сельхозназначения , Россельхознадзор , штраф

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