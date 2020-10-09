Александр Моор: Тюменская область всегда будет гордиться Геннадием Куцевым

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Жизнь Геннадия Филипповича Куцева - пример служения Отечеству, науке, родному краю, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, выражая соболезнования в связи с кончиной научного руководителя Тюменского государственного университета, Почетного гражданина Тюмени.

"Тяжелая болезнь унесла жизнь известного советского и российского ученого, научного руководителя Тюменского государственного университета, Почетного гражданина Тюмени Геннадия Филипповича Куцева, уникального человека, патриота своей страны, кем гордилась и будет гордиться Тюменская область. Вся его жизнь - пример служения Отечеству, науке, родному краю. Это невосполнимая утрата. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, ученикам Геннадия Филипповича Куцева. Скорблю вместе с вами", – сказал губернатор.

Геннадий Куцев родился 17 сентября 1938 года на станции Ушумун Амурской области. Работал главным агрономом колхоза, комсомольским работником в Иркутске и Москве, заместителем министра среднего специального и высшего образования РСФСР, ректором Тюменского государственного университета, который благодаря Куцеву стал крупнейшим образовательным учреждением страны и получил вторую жизнь.

Геннадий Филиппович награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почета, медалью "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири", медалью К. Д. Ушинского, орденом М. В. Ломоносова, серебряной медалью Питирима Сорокина.