Родину Ершова, военный Ишим и перо Жар-птицы покажут участникам экскурсий

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

По трем направлениям приглашают горожан и гостей города ишимские музейщики. Это экскурсии "По Ершовским местам", "Ишим военный" и "Ишим – сибирский форпост России". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса Юлия Малинина.

Первая начинается в музее сказочника, где детям рассказывают о сказке "Конек-горбунок", которая стала брендом ишимской земли. Музейщики собрали коллекцию из 28 книг о коньке на разных языках. Особый интерес у детей вызывает книга, изданная на иврите, потому что читается с конца, справа налево. После дети отправляются в село Ершово, чтобы посетить храм Петра Столпника. В следующем году в маршрут добавят музей Иванушки Петровича Д. На обратном пути дети отвечают на вопросы викторины по мотивам сказки.

Экскурсия с Константином Ивановым "Ишим военный" будет интересна старшеклассникам и взрослым. Автор расскажет экскурсантам, чем жили и питались ишимцы в военное время, историю появления обувной фабрики в 1942 году, объяснит, кто такие "летуны". Кроме того, экскурсовод вывезет участников в Синицынский бор на место формирования легендарных стрелковых дивизий.

На обзорной экскурсии "Ишим – сибирский форпост России" группам расскажут об истории города и его знаменитостях- Прасковье Луполовой, писателях Петре Ершове и Валерии Медведеве, спортсменах Борисе Шахлине и Николае Аникине.

"Еще, пока позволяет погода, мы придумали квест для детей "В поисках пера Жар-птицы". Вывозим детей на природу и проводим программу с конкурсами и логическими заданиями. Все проходит активно, весело, шумно и интересно", - отметила Юлия Малинина.

Она добавила, что экскурсии проводятся только коллективные, по предварительной записи с соблюдением всех санитарных требований и профилактических мер. Узнать подробности можно по телефону 8 982 927 73 25.

Инна Кондрашкина