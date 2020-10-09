Тюменка заплатит 280 тысяч рублей сбитой пенсионерке

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

В Тюмени вынесен приговор 30-летней автоледи, сбившей пенсионерку на "зебре", сообщает региональная прокуратура.

Автоледи признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Как следует из материалов дела, 17 октября 2019 года женщина на Suzuki на ул. Эрвье на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 65-летнюю пенсионерку.

Суд назначил тюменке год ограничения свободы. В течение указанного срока ей запрещено выезжать за пределы города и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, ей предстоит один раз в месяц являться в инспекцию на регистрацию. Суд также взыскал с нее в пользу потерпевшей 280 тыс. рублей.