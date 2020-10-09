Тюменцев приглашают за фирменными ручками и бланками для "Тотального диктанта"

| Фото: организаторы акции "Тотальный диктант" | Фото: организаторы акции "Тотальный диктант"

Около 500 ручек и бланков к "Тотальному диктанту" раздали жителям Тюмени. Желающие принять участие в просветительской акции могут получить принадлежности 10 октября.

Как рассказала председатель городской экспертной комиссии по проверке диктанта, доцент кафедры русского языка и общего языкознания ТюмГУ Наталья Кузнецова, получить фирменные ручки и бланки можно в одном из трех пунктов: библиотечно-музейном комплексе ТюмГУ (ул. Семакова, 18), пространстве коллективной работы "Точка кипения-Тюмень" (технопарк, ул. Республики, 142), торгово-развлекательный центр "Солнечный" (ул. Пермякова, 50б, третий этаж). Ручки и бланки раздают с 13 до 19 часов.

Отметим, в 2020 году тюменцы будут писать диктант исключительно дома. Старт акции будет дан 17 октября в 13 часов. Диктовать текст будут в рамках онлайн-марафона на сайте totaldict.ru и на YouTube-канале "Тотального диктанта".

"В рамках марафона будут диктовать все четыре части текста. Вторую мы предлагаем написать на бланках от руки и сдать на проверку. А другие три части можно напечатать в специальном окне на сайте. Их проверит программа", — пояснила Наталья Кузнецова.

После диктанта принести работу на проверку можно будет 19 и 20 октября в любое удобное время по адресу: ул. Республики, 9.

За тексты, написанные горожанами дома, оценка не предусмотрена, за диктант, напечатанный онлайн, она выставляется автоматически. О том, как написать диктант в формате #пишемдома, подробнее можно прочитать по ссылке.

Кроме того, на протяжении 17 часов — с раннего утра до ночи — для зрителей на сайте акции и YouTube-канале 17 октября будут проходить научно-популярные лекции, викторины и спектакль.

Напомним, в 2020 году текст диктанта будет посвящен жизни основателя русской теоретической космонавтики Константина Циолковского. Автором текста выступил кандидат филологических наук, доцент кафедры литературного мастерства литературного института им. А.М. Горького, лауреат литературной премии "Национальный бестселлер" Андрей Геласимов.

Инна Пахомова