Тюменцы решили заменить усыхающие ели на Городской площади

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Как поступить с усыхающими елями на Городской площади, жители Тюмени высказали свое мнение в ходе опроса на портале "Я решаю!", сообщает городская администрация.

Летом 2020 года специалисты обследовали все ели на площади и пришли к выводу, что пять из 39 деревьев сильно ослаблены. Результаты обследования обсуждались с экспертами в вопросах охраны окружающей среды.

Было предложено заменить пять усыхающих елей и с соблюдением всех норм и технологии дополнительно высадить на этой территории 12 молодых голубых елей. Их саженцы должны быть высотой не менее четырех метров и привезены из нашего региона.

По результатам опроса более 90% проголосовавших высказались за замену усыхающих елей.