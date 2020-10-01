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Водитель погиб на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

Происшествия, 13:31 10 октября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два ДТП произошло на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе 9 октября. Одно из них закончилось трагически, собщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На 352-м километре трассы Daewoo Nexia на мокрой от дождя дороге, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с большегрузом Scania. В результате ДТП 65-летний водитель легкового автомобиля, житель Сургута, скончался на месте.

На 487-м километре 64-летняя водитель Nissan Almera, обгоняя попутный Mercedes, не выдержала безопасный боковой интервал. Машины столкнулись, Nissan отбросило в кювет, его водитель получила травму позвоночника. Обстоятельства аварии выясняются.

В 2020 году на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск произошло 133 ДТП, в них погибли 33 человека, 239 были ранены.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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