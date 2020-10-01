Пьяные приятели угнали соседские "Жигули" в Вагае

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемые в угоне автомобиля задержаны полицейскими в с. Вагай, сообщает УМВД Тюменской области.

В дежурную часть отдела полиции села с заявлением об угоне обратился местный житель. Следственно-оперативная группа установила, что "Жигули" потерпевшего стояли за оградой на территории частного дома.

Угнанную машину сотрудники полиции нашли за деревней Полина, примерно в 20 км от с. Вагай.

Вскоре полицейские установили злоумышленников. 28-летний и 27-летний подозреваемые были доставлены в отдел полиции. Оперативники выяснили, что приятели распивали алкоголь и решили угнать автомобиль, чтобы прокатиться по селу.

С этой целью друзья проникли на соседскую территорию, воспользовались тем, что автомобиль был открыт и путем замыкания проводов завели транспорт. Когда бензин закончился, селяне бросили машину в поле и вернулись домой.

Зачинщик преступления, недавно освободившийся из мест лишения свободы, заключен под стражу, его приятель оставлен под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору".