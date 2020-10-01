Дублеры ФК "Тюмень" разгромили пермских футболистов

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Домашний матч в первенстве России в третьем дивизионе провели футболисты "Тюмень-дубль", сообщает пресс-служба клуба.

Подопечные Евгения Маслова одержали уверенную победу над командой "Прикамье" из Перми -4:0. Состав дублеров пополнили коллеги из первой команды, не принимавшие участие в игре против "КАМАЗа".

После победы над "Прикамье" в активе тюменцев стало пять набранных баллов в 10 проведенных играх. Следующий матч дублеры проведут дома 14 октября, в гости приедет пермский "Амкар". Соперник имеет в своем активе восемь очков после семи встреч.