Воспитанники ЦОП “Тюмень-дзюдо” привезли награды из Нижней Тавды

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Шесть наград различного достоинства привезли юные спортсмены Центра "Тюмень-дзюдо" с открытого первенства в с. Нижняя Тавда, которое прошло 11 октября, сообщает ЦОП “Тюмень-дзюдо”.

Участие в соревнованиях принимали юноши и девушки в возрасте до 15 лет. Рамазан Набиев завоевал золотую награду в категории до 46 кг. Серебряными призерами стали Луиза Набиева (до 40 кг) и Зайнитдин Минатуллаев (до 38 кг). Бронзовых наград удостоились Роман Зарубин (до 55 кг) и Артемий Подоксенов (до 66 кг). Все ребята являются воспитанниками тренера Магомедшафи Небиева.

Еще одна золотая медаль в категории до 44 кг - на счету подопечной Виктора Иващенко – Айшат Алиевой.

Всего участниками соревнований стали 112 спортсменов из школ и клубов дзюдо Тюменской области.