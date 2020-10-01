  • 12 октября 202012.10.2020понедельник
  • USD77,0284
    EUR90,7163
  • В Тюмени 5..7 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Воспитанники ЦОП “Тюмень-дзюдо” привезли награды из Нижней Тавды

Спорт, 18:27 12 октября 2020

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Шесть наград различного достоинства привезли юные спортсмены Центра "Тюмень-дзюдо" с открытого первенства в с. Нижняя Тавда, которое прошло 11 октября, сообщает ЦОП “Тюмень-дзюдо”.

Участие в соревнованиях принимали юноши и девушки в возрасте до 15 лет. Рамазан Набиев завоевал золотую награду в категории до 46 кг. Серебряными призерами стали Луиза Набиева (до 40 кг) и Зайнитдин Минатуллаев (до 38 кг). Бронзовых наград удостоились Роман Зарубин (до 55 кг) и Артемий Подоксенов (до 66 кг). Все ребята являются воспитанниками тренера Магомедшафи Небиева.

Еще одна золотая медаль в категории до 44 кг - на счету подопечной Виктора Иващенко – Айшат Алиевой.

Всего участниками соревнований стали 112 спортсменов из школ и клубов дзюдо Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дзюдо , спортсмены , ЦОП Тюмень-дзюдо

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:49 12.10.2020Тюменские рыбаки закрыли летний рыболовный сезон
18:27 12.10.2020Воспитанники ЦОП “Тюмень-дзюдо” привезли награды из Нижней Тавды
15:54 12.10.2020Состав ФК "Тюмень" пополнил нападающий из Казани
13:53 12.10.2020Тюменские волейболистки успешно играют в утешительном раунде первенства России