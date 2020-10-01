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Состав ФК "Тюмень" пополнил нападающий из Казани

Спорт, 15:54 12 октября 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" подписал контракт с нападающим Никитой Цыганковым, сообщает пресс-служба клуба.

19-летний форвард пришел в клуб из системы казанского "Рубина". За эту команду в молодежном первенстве Цыганков успел провести 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

В "Тюмень" игрок приехал бесплатно за игровой практикой на уровень выше, чем молодежное первенство. Во время ожидания заявки за "Тюмень" форвард проверил свои силы в тобольском "Тоболе". Никита провел за команду три официальные игры, но забитыми мячами в региональном первенстве страны среди коллективов 3-го дивизиона не отметился.

Успел Цыганков поиграть за юношескую сборную России на турнире "Звездный путь", проходившем в Москве в 2016 году. Нападающий провел на турнире три матча и забил один мяч в ворота сборной Молдовы. Примечательно, в том составе играл будущий одноклубник Никиты - тюменец Александр Бем.

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# ФК Тюмень , футбол

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