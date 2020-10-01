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Тюменский "Шанс" победил на Всероссийском турнире по баскетболу на колясках

Спорт, 13:09 12 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская команда "Шанс" одержала победу на Всероссийском турнире по баскетболу на колясках, который проходит в спорткомплексе "Строймаш" в Тюмени с 9 по 12 октября.

Второе место присудили команде из Татарстана "Крылья Барса" и третье - московскому "Фалькону".

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Отметим, в тюменском спорткомплексе сразились шесть сборных из Татарстана, Москвы, Челябинской и Ульяновской областей и Югры. 12 октября на площадке проходят товарищеские матчи. За их ходом можно наблюдать по ссылке.

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# баскетбол на колясках , соревнования , спорт , турнир

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