Тюменский "Шанс" победил на Всероссийском турнире по баскетболу на колясках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская команда "Шанс" одержала победу на Всероссийском турнире по баскетболу на колясках, который проходит в спорткомплексе "Строймаш" в Тюмени с 9 по 12 октября.

Второе место присудили команде из Татарстана "Крылья Барса" и третье - московскому "Фалькону".

Отметим, в тюменском спорткомплексе сразились шесть сборных из Татарстана, Москвы, Челябинской и Ульяновской областей и Югры. 12 октября на площадке проходят товарищеские матчи. За их ходом можно наблюдать по ссылке.