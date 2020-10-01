Ишимцы отличились на зональной Димитриевской субботе

Викуловский районный Дом культуры Викуловский районный Дом культуры

Вокалисты из Ишима и Ишимского района представят ишимскую зону на областном этапе Международного молодежного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота" в Тюмени.

Всего за победу в зональном этапе соревновались 11 участников из Викуловского, Сорокинского, Абатского, Ишимского районов и Ишима. Они выступили в номинациях "Исполнители песен" и "Вокальные группы" в возрастных категориях от 14 до 17 и от 18 до 35 лет.

Главными на фестивале стали песни о своей земле, мужестве и гражданском долге. "Когда-то они звучали на фронте, в окопах, на отдыхе. Их пели солдаты, вспоминая дом. Теперь поем их мы – в память о тех, кто завоевал Победу ценой своей жизни", - отметил исполнительный директор фестиваля Игорь Ревякин.

В итоге лауреатами зонального тура признаны народный любительский коллектив "Эффект" (Ишим), вокалисты Анастасия Ковальчук (Ишимский район) и Леонтий Главачук (Ишим). Отдельно жюри вручило специальные призы Анастасии Зориной из Викулово за сохранение народных традиций и Наталии Лапиной из Ишимского района за сценическое воплощение песни "Мишка-одессит".

Напомним, областной тур "Димитриевской субботы" в Тюмени впервые пройдет без зрителей. Выступления участников можно увидеть в группе фестиваля во ВКонтакте.

Евгения Шевцова