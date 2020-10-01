У десяти детей выявили COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 детей заболели коронавирусной инфекцией в Тюменской области. Всего за минувшие сутки в регионе выявили 128 новых случаев COVID-19. С начала пандемии число заболевших составило 10 тыс. 745 человек сообщает региональный оперативный штаб 12 октября.

Из общего числа болеющих 21 пациент находится на ИВЛ, 1 тыс. 297 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 тыс. 630 человек - на перевахтовке.

За минувшие сутки выздоровели 11 человек, за весь период - 7 тыс. 899 человек.

За период пандемии в Тюменской области скончались 45 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.