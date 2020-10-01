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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У 128 человек подтвердили COVID-19 в Тюменской области за сутки

Общество, 12:58 12 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Еще 128 человек пополнили статистику по COVID-19 в Тюменской области. Всего в России выявлено 13 тыс. 592 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 26,2% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 125 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 тыс. 793 человека.

В лидерах по заболеваемости Москва - 4 тыс. 395 человек, Санкт-Петербург - 538, а также Московская область - 440 заболевших.

В Свердловской области 218 новых пациентов, в Югре - 208, на Ямале - 154, в Челябинской области - 94, в Курганской области - 65.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 312 тыс. 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 тыс. 722 летальных исхода, выздоровели 1 млн 24 тыс. 235 человек.

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# коронавирус

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