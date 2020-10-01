Ушла из жизни Ольга Куцева

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Ушла из жизни заслуженный работник здравоохранения РФ Ольга Куцева. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Ольга Ивановна родилась 2 января 1939 года в селе Ильяшовка Староконстантиновского района Хмельницкой области Украинской ССР. В 1962 году окончила Иркутский государственный медицинский институт, фармацевтический факультет, с присвоением квалификации "Провизор", последним местом работы в Тюменском государственном университете была должность заведующей и директора аптеки "Вита".

Она была исключительно предана своей семье, являлась любящей женой научного руководителя ТюмГУ, профессора, академика Геннадия Куцева, примером для своих детей и внуков.

Ректорат и коллектив Тюменского госуниверситета выражает глубокие соболезнования родным и близким и разделяет горечь невосполнимой утраты. Прощание пройдет в закрытом режиме.