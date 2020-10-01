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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в магазинах, больницах и транспорте

Общество, 11:19 13 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Роспотребнадзор выявил несколько положительных проб в образцах смывов с поверхностей медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, сообщает пресс-служба ведомства.

В продуктах питания коронавирус специалисты не обнаружили. Всего провели более 100 тыс. исследований смывов с объектов окружающей среды, в 134 из них — в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах — выявили коронавирус.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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