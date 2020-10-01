  • 13 октября 202013.10.2020вторник
  • USD77,0239
    EUR91,0037
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске мужчина и женщина обокрали собутыльника на 60 тысяч рублей

Происшествия, 10:57 13 октября 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Подозреваемых в хищении 60 тыс. рублей с банковского счета задержали полицейские в Тобольске. Собутыльники потерпевшего воспользовались его оставленным без присмотра телефоном, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о хищении денег с банковского счета обратился мужчина 1977 года рождения. Сотрудники полиции установили, что когда тоболяк выпивал в компании знакомых, его денежные средства были переведены на два разных счета.

Установив владельцев счетов, оперативники задержали подозреваемых. Мужчина и женщина свою вину признали и рассказали, что воспользовались тем, что телефон потерпевшего лежал без присмотра. С помощью услуги "Мобильный банк" они перевели по 30 тыс. рублей на свои счета.

Задержанные находятся под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , Тобольск , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 13.10.2020Жителя Тюменской области накажут за пьяную езду на мопеде без прав
10:57 13.10.2020В Тобольске мужчина и женщина обокрали собутыльника на 60 тысяч рублей
19:42 12.10.2020Жителя Тюмени, ловившего уток в городском пруду, привлекут к ответственности
16:06 12.10.2020В Тюмени женщину обвиняют в убийстве мужчины во время застолья