В Тобольске мужчина и женщина обокрали собутыльника на 60 тысяч рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Подозреваемых в хищении 60 тыс. рублей с банковского счета задержали полицейские в Тобольске. Собутыльники потерпевшего воспользовались его оставленным без присмотра телефоном, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о хищении денег с банковского счета обратился мужчина 1977 года рождения. Сотрудники полиции установили, что когда тоболяк выпивал в компании знакомых, его денежные средства были переведены на два разных счета.

Установив владельцев счетов, оперативники задержали подозреваемых. Мужчина и женщина свою вину признали и рассказали, что воспользовались тем, что телефон потерпевшего лежал без присмотра. С помощью услуги "Мобильный банк" они перевели по 30 тыс. рублей на свои счета.

Задержанные находятся под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".