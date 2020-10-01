Тюменский "Рубин" на старте чемпионата одержал две победы

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

С четырехматчевой домашней серии начал тюменский "Рубин" выступление в чемпионате ВХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Сибиряки обыграли самарский ЦСК ВВС (5:2), "Ладу" из Тольятти (3:1), а также уступили пензенскому "Дизелю" (4:5 ОТ) и "Барсу" из Казани (3:4).

Тренерский штаб "Рубина" задействовал троих голкиперов - Егора Назарова, Алексея Артамкина и Георгия Анаркулова, девять защитников и 15 форвардов. В линии обороны выделяется по всем параметрам Георгий Бердюков. Он набрал больше всех очков - 4 (2+2), имеет вместе с Дмитрием Лютовым лучший в команде показатель полезности+4, чаще других бросает (16 попыток) и проводит на льду почти по 20 минут за поединок.

Лучшими бомбардирами "Рубина" пока являются набравшие по пять баллов Егор Бабенко (2+3) и Семен Иванов (1+4). По четыре очка заработали Денис Давыдов (2+2) и Алексей Митрофанов (2+2).

У центрфорвардов "Рубина" процент выигранных вбрасываний от 50 и выше. Лидеры по этому показателю - Попов (62,7%) и Вадим Хлопотов (62,3%).