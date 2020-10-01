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В Тюменской области отремонтируют 300 км региональной трассы

Экономика, 16:59 13 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 км региональных дорог Тюменской области отремонтируют в 2021 году. Часть из них в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в результате переформатирования будет оценивать удовлетворенность жителей состоянием дорог. Сейчас он составляет 40%, в 2024 году должен вырасти до 50%, а в 2030 году уже до 60%.

Напомним, что в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" вошли два новых проекта - "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".

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# национальный проект Безопасные и качественные автомобильные дороги

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