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Более 400 тысяч кубометров лесопродукции экспортировали из Югры за год

Экономика, 17:22 27 декабря 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

485 тыс. 758 куб. м лесопродукции отправили на экспорт из Югры в 2024 году.

В числе стран, получивших пиломатериалы из хвойных пород деревьев - Китай, Афганистан, Киргизия, Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

С января по декабрь специалисты проверили 8 тыс. 516 товарных партий подкарантинной продукции. На каждую выдали фитосанитарный сертификат, который подтвердил безопасность югорской лесопродукции.

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# древесина , Россельхознадзор , экспорт

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