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Тюменские предприниматели узнают о продуктах Российского экспортного центра

Общество, 19:30 13 октября 2020

Торгово-промышленная палата Тюменской области

Центр поддержки экспорта фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" совместно с Союзом "Торгово-промышленная палата Тюменской области" приглашает субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в семинаре "Продукты группы Российского экспортного центра" образовательной программы АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр".

Обучение пройдет с 14 по 15 октября с 10 до 18 часов в очном формате на базе тюменского технопарка (ул. Республики 142), аудитория 243.

"На семинаре я расскажу об инструментах поддержки, продуктах группы РЭЦ, которыми может воспользоваться экспортер для анализа внешних рынков, проработки вопросов поиска и оценки потенциальных покупателей, подготовки предприятия и товара к экспорту, привлечения финансирования под экспортные сделки и компенсации определенных затрат, гарантийных обязательств и страхования", - рассказала федеральный тренер "Школы экспорта АО "Российский экспортный центр" Оксана Воронкова.

Пройдя обучение по данному курсу, вы научитесь пользоваться инструментами группы РЭЦ и определять комбинацию нефинансовых, кредитно-гарантийных и страховых продуктов в зависимости от этапа и особенностей экспортной сделки.

Принять участие в семинаре на безвозмездной основе могут представители малого и среднего бизнеса Тюменской области, зарегистрировавшись по форме.

"Продукты группы Российского экспортного центра" это девятый семинар из одиннадцати, планируемых к реализации в 2020 году. По окончании семинара слушатели получат много новых знаний и сертификат АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр".

Центр поддержки экспорта фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" – Екатерина Ульянцева +7 (922) 489 13 83; Ulyanceva@iato.ru, Instagram: @export.tmn, Торгово-промышленная палата Тюменской области – Дарья Жиганова +7 (932) 478-64-60; zhiganovada.tpp-to@yandex.ru.

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# ТПП , экспорт

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