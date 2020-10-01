Будущие участники проекта "Шанс" создадут образ супернаставника

| Фото: из сообщества "Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень" во ВКонтакте

В онлайн-игру "Мой наставник — супергерой" сыграют будущие участники социального проекта "Шанс". Подростки из Тюмени, Ишима и Ялуторовска представят образы идеального наставника , а графические дизайнеры нарисуют их в визуальном редакторе и используют для создания стикерпаков, сообщает мультицентр "Моя территория".

"Для ребенка важно найти в одном лице и друга, и помощника, и родственную душу. Какими качествами важно обладать, чтобы стать этим самым незаменимым для подростка человеком, могут подсказать сами дети, — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко. - У наставников будет время, чтобы понять, соответствуют ли они этому описанию или нет, и что нужно постараться в себе взрастить. Игра поможет и школьникам, и наставникам, и организаторам прийти к единому выводу".

Четвертая волна социального проекта "Шанс" пройдет в октябре-декабре 2020 года. Образовательная программа будет состоять из офлайн- и онлайн-встреч подростков в наставниками. Первая встреча, тренинг-знакомство, состоится в конце октября. Участие в проекте бесплатное.