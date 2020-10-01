Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс деловых женщин

| Фото: www.dgr.ru | Фото: www.dgr.ru

Открылся прием заявок на XVI Всероссийский конкурс деловых женщин "Успех". Заявиться к участию можно до января 2021 года, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Конкурс пройдет в шести номинациях: "Лучшая организация, учреждение, предприятие России, возглавляемое женщиной", "Лучшая представительница деловых женщин России", "Лучшая молодая представительница деловых женщин России", "Лучшая деловая женщина России — бабушка", "Успех в моей жизни", "Признание деловых женщин России".

Основные критерии выбора победительниц - личные качества, деловая репутация, финансовое влияние, социальная активность, гармония в семейных отношениях, организационные навыки и уровень мышления, умение создавать, работать в команде, способность генерировать новые идеи, адаптивность (умение соответствовать современным тенденциям и требованиям), оперативность реагирования на изменение рыночной ситуации, внешний имидж, внешняя привлекательность.

Награждение состоится в феврале 2021 года.

Конкурс проводится для повышения роли деловой, социально-активной женщины в жизни государства и общества, раскрытия женского потенциала в решении задач регионального развития.

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