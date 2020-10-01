При покупке породистой собаки тюменка лишилась крупной суммы

| Фото: УМВД Тюмени | Фото: УМВД Тюмени

Пытаясь осуществить свою давнюю мечту, тюменка лишилась 35 тыс. рублей. Женщина доверилась мошеннику, покупая через Интернет породистую собаку, сообщает УМВД Тюмени.

Потерпевшая откликнулась на объявление о продаже шпица на одном из сайтов. Связавшись с продавцом, тюменка обсудила с ним детали сделки. Оказалось, что полная стоимость собаки - 70 тыс. рублей.

Продавец поставил условие о предоплате в половину общей суммы. Покупательница перевела 35 тыс. рублей на указанный счет, после чего продавец перестал выходить с ней на связь. Девушка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.