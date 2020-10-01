При покупке породистой собаки тюменка лишилась крупной суммы
Пытаясь осуществить свою давнюю мечту, тюменка лишилась 35 тыс. рублей. Женщина доверилась мошеннику, покупая через Интернет породистую собаку, сообщает УМВД Тюмени.
Потерпевшая откликнулась на объявление о продаже шпица на одном из сайтов. Связавшись с продавцом, тюменка обсудила с ним детали сделки. Оказалось, что полная стоимость собаки - 70 тыс. рублей.
Продавец поставил условие о предоплате в половину общей суммы. Покупательница перевела 35 тыс. рублей на указанный счет, после чего продавец перестал выходить с ней на связь. Девушка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.