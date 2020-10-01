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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

МЧС напоминает о необходимости регистрации туристических групп

Общество, 16:10 14 октября 2020

с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram | Фото: с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram

За 10 дней до начала путешествия МЧС рекомендует туристическим группам зарегистрироваться через специальную онлайн-форму на официальном сайте управления Тюменской области.

Проинформировать территориальные подразделения о своих маршрутах передвижения надо для своевременного принятия мер помощи при чрезвычайной ситуации, отмечают в управлении.

При подаче заявки необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т. д. Ответственный сотрудник обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.

Сотрудники МЧС ежесуточно выходят на связь с туристами для уточнения местонахождения группы, а также уточнения обстановки. Если группа в течение суток не выходит на связь, организовывается реагирование и проведение поисково-спасательных работ.

В 2020 году Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области зарегистрировано четыре туристские группы: 58 человек, в том числе 10 детей.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , туристы

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