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Тюменский дзюдоист завоевал серебро на состязаниях в Твери

Спорт, 17:16 14 октября 2020

ЦОП "Тюмень - дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень - дзюдо"

Спортсмен Роман Донцов вернулся в Тюмень с серебряной медалью с Всероссийских соревнований по дзюдо памяти В.В. Перминова и мастера спорта международного класса Ю.Ч. Базарова, которые прошли в Твери 12 октября, сообщает ЦОП “Тюмень - дзюдо”.

На пути к "серебру" представитель центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", воспитанник тренера Андрея Вуколова выиграл три встречи, одержав верх над Махачем Магомедовым из Москвы, Исламом Шогеновым из Кабардино-Балкарской Республики и Шамилем Гаджиевым из Москвы.

Состязания в Твери объединили более 100 дзюдоистов из 16 субъектов РФ. В весовой категории до 90 кг боролись 14 спортсменов.

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# дзюдо , соревнования

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