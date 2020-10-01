Ялуторовским школьникам рассказали о гидропонике

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Занятие по направлению "Сельское хозяйство" прошло для ялуторовских школьников в агротехнологическом колледже. Урок состоялся в рамках проекта "Билет в будущее", сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Под руководством наставника ученики познакомились с профессиональной деятельностью агронома на примере отбора проб зерна, используя метод квадратирования и подготовки их к анализу.

В рамках пробы ребята создали простейшую DWC системы гидропоники, научились подготовке питательного раствора и посадили растения. Школьники убедились в эффективном использовании пространства и отказе от классического полива и солнечного света в пользу возобновляемого источника энергии.