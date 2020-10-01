  • 15 октября 202015.10.2020четверг
  • USD77,2759
    EUR90,7065
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ялуторовским школьникам рассказали о гидропонике

Общество, 14:25 15 октября 2020

департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Занятие по направлению "Сельское хозяйство" прошло для ялуторовских школьников в агротехнологическом колледже. Урок состоялся в рамках проекта "Билет в будущее", сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Под руководством наставника ученики познакомились с профессиональной деятельностью агронома на примере отбора проб зерна, используя метод квадратирования и подготовки их к анализу.

В рамках пробы ребята создали простейшую DWC системы гидропоники, научились подготовке питательного раствора и посадили растения. Школьники убедились в эффективном использовании пространства и отказе от классического полива и солнечного света в пользу возобновляемого источника энергии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , школьники , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:11 15.10.2020Пожилой мужчина с COVID-19 умер в Тюменской области
15:09 15.10.2020Тюменцы могут скачать личного помощника при ЧС
14:47 15.10.2020Новый МФЦ построят в Ишиме к декабрю 2021 года
14:33 15.10.2020В форме лассо - необычную вакцину от коронавируса создали в Крыму