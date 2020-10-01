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В Тюмени каждый пятый водитель такси нарушает ПДД

Происшествия, 13:41 15 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практически каждый пятый водитель такси в Тюмени оказался нарушителем. Таковы итоги мероприятия "Такси", которое прошло в городе 14 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инспекторы проверили около 300 автомобилей и водителей. Выявили 57 нарушений правил дорожного движения. Грубых среди них нет.

17 автомобилей имели технические неисправности либо неузаконенные внесения изменений в конструкцию. 19 водителей управляли транспортным средством без использования ремней безопасности, еще 10 - не имели страховых полисов ОСАГО.

"Среди остальных нарушений – тонировка стекол не по ГОСТу, нарушения правил перевозки детей, нечитаемые номерные знаки. Еще 4 водителя имели неоплаченные штрафы", – рассказали в Госавтоинспекции.

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# ГИБДД Тюменской области , такси

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