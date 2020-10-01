Тюменские педагоги победили в конкурсе музея Победы

| Фото: Музей Победы ВКонтакте | Фото: Музей Победы ВКонтакте

Педагог тюменской школы №48 Марина Маренина и учитель лицея №81 Татьяна Черемисова вошли в число победителей Всероссийского конкурса проектов педагогов по сохранению культурной и исторической памяти.

В номинации "Лучший школьный проект по сохранению исторической памяти" тюменские авторы представили онлайн-квест "Мой регион - 72" и проект "Лента памяти", сообщают организаторы.

Конкурс организовал фонд стратегических инициатив музея Победы при поддержке Российской академии образования. Участие в нем приняли 742 педагога из 75 субъектов России. Они представили работы в трех номинациях.

75 лучших проектов войдут в сборник методических рекомендаций. Авторов наградят на Всероссийской стратегической сессии в музее Победы в ноябре 2020 года.