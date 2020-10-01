  • 15 октября 202015.10.2020четверг
  • USD77,2759
    EUR90,7065
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские педагоги победили в конкурсе музея Победы

Общество, 17:32 15 октября 2020

Музей Победы ВКонтакте | Фото: Музей Победы ВКонтакте

Педагог тюменской школы №48 Марина Маренина и учитель лицея №81 Татьяна Черемисова вошли в число победителей Всероссийского конкурса проектов педагогов по сохранению культурной и исторической памяти.

В номинации "Лучший школьный проект по сохранению исторической памяти" тюменские авторы представили онлайн-квест "Мой регион - 72" и проект "Лента памяти", сообщают организаторы.

Конкурс организовал фонд стратегических инициатив музея Победы при поддержке Российской академии образования. Участие в нем приняли 742 педагога из 75 субъектов России. Они представили работы в трех номинациях.

75 лучших проектов войдут в сборник методических рекомендаций. Авторов наградят на Всероссийской стратегической сессии в музее Победы в ноябре 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# музей Победы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 15.10.2020"Есть, что посмотреть": молодой блогер-путешественник высоко оценил Тюменскую область
18:19 15.10.2020В Тюменской области количество случаев COVID–19 за неделю выросло на треть
17:54 15.10.202016 октября - события дня
17:43 15.10.2020Тюменцам напомнили три правила, как защититься от COVID и ОРВИ