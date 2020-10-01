Корепанов оценил перспективы введения налога для самозанятых в Тюменской области

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Применение налога для самозанятых в Тюменской области дает возможность "выйти из тени" гражданам, которые сегодня не платят никакие налоги и платежи. Закон предлагает работать легально за небольшой налог, заявил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

По его словам, проведение эксперимента по введению налога на профессиональный доход направлено на создание комфортных условий для легализации предпринимательской деятельности, упрощение взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами и формирование налоговой культуры населения.

Пресс-служба регионального парламентата напомнила, что к эксперименту по введению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" Тюменская область присоединилась 1 января 2020 года. Применять его могут физические лица и индивидуальные предприниматели, которые получают доход от своей деятельности в размере до 2,4 млн рублей в год, не имеют работодателя и наемных работников.

Как отметил Сергей Корепанов, несмотря на нестандартный по эпидемиологической ситуации год, жители региона регулярно регистрируются в качестве самозанятых – от 250 до 300 человек в неделю.

"По данным на 5 октября зарегистрировано 10 тысяч 734 самозанятых в Тюменской области, из них 586 – индивидуальные предприниматели. Применение налога на профессиональный доход дает возможность "выйти из тени" гражданам, которые сегодня не платят никакие налоги и платежи. Закон предлагает работать легально за небольшой налог", - подчеркнул он.

При работе с физическими лицами налог уплачивается по ставке 4%, при работе с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями он равен 6%.

Главным отличием специального режима налогообложения для самозанятых является использование мобильного приложения "Мой налог". С его помощью осуществляется регистрация в качестве самозанятого, в нем формируются счета и чеки для покупателей, на основе данных о доходах и их источниках рассчитывается налог и направляется уведомление о его уплате. Посещать налоговую инспекцию и сдавать налоговую декларацию не требуется.

Самозанятые тюменцы также могут получить налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, который рассчитывается приложением автоматически. Кроме того, плательщики налога на профессиональный доход не являются плательщиками взносов в Пенсионный фонд и формируют пенсионные взносы самостоятельно.

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход проводится до 31 декабря 2028 года. В течение этого срока не могут увеличиваться налоговые ставки и уменьшаться предельный размер полученного дохода.