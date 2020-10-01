  • 19 октября 202019.10.2020понедельник
  • USD77,9644
    EUR91,3041
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы увидят танцы Большого Урала на сцене "Нефтяника"

Общество, 08:23 19 октября 2020

организаторов концерта | Фото: организаторов концерта

Лучшие хореографические коллективы Урала и Сибири, лауреаты Всероссийского фестиваля народного танца "Уральский перепляс" выступят в ДК "Нефтяник" 24 октября, начало в 17 часов, сообщают организаторы.

В концерте примут участие заслуженный коллектив народного творчества Южного Урала хореографический ансамбль "Ералаш" из Челябинск и тюменский ансамбль народного танца "Юность Сибири". Оба коллектива имеют чрезвычайно успешную историю, отличаются оригинальностью и новизной хореографии, эмоциональностью и необычайным хореографическим чувством юмора. На сцену также выйдет не менее титулованный коллектив Тюмени – ансамбль "Солнечная карусель". Зрители увидят танцы разных национальностей страны целый ряд сюжетных хореографических зарисовок.

Концерт организован некоммерческой организацией - фондом развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус. В 2020 году фонд выиграл грант Российского фонда культуры на реализацию творческого проекта "Танец Большого Урала". Проект предполагает организацию совместных концертов любительских танцевальных коллективов из разных областей Большого Урала в Кургане, Тюмени, Тобольске и Каменск-Уральском.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# танец

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:24 19.10.2020Тюменские врачи работают по единым алгоритмам по лечению COVID-19
10:02 19.10.2020Новый симптом коронавируса назвали ученые
09:51 19.10.2020В середине недели в Тюмени похолодает и пойдет снег
09:40 19.10.2020Тюменцев призвали не злоупотреблять антибиотиками в условиях COVID-19