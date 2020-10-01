Тюменцы увидят танцы Большого Урала на сцене "Нефтяника"

| Фото: организаторов концерта | Фото: организаторов концерта

Лучшие хореографические коллективы Урала и Сибири, лауреаты Всероссийского фестиваля народного танца "Уральский перепляс" выступят в ДК "Нефтяник" 24 октября, начало в 17 часов, сообщают организаторы.

В концерте примут участие заслуженный коллектив народного творчества Южного Урала хореографический ансамбль "Ералаш" из Челябинск и тюменский ансамбль народного танца "Юность Сибири". Оба коллектива имеют чрезвычайно успешную историю, отличаются оригинальностью и новизной хореографии, эмоциональностью и необычайным хореографическим чувством юмора. На сцену также выйдет не менее титулованный коллектив Тюмени – ансамбль "Солнечная карусель". Зрители увидят танцы разных национальностей страны целый ряд сюжетных хореографических зарисовок.

Концерт организован некоммерческой организацией - фондом развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус. В 2020 году фонд выиграл грант Российского фонда культуры на реализацию творческого проекта "Танец Большого Урала". Проект предполагает организацию совместных концертов любительских танцевальных коллективов из разных областей Большого Урала в Кургане, Тюмени, Тобольске и Каменск-Уральском.