В Тюмени квест "Все для фронта" отложен из-за коронавируса

| Фото: из сообщества "Тюмень – фронту!" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень – фронту!" во ВКонтакте

Исторический квест "Все для фронта", который должен был пройти в Тюмени 17 октября, перенесли. Причина — распространение коронавирусной инфекции.

Как отметила руководитель тюменского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" Дарья Терехина, квест проведут позднее в формате онлайн. Об этом сообщат дополнительно.

Квест будет посвящен вкладу тружеников тыла в победу в Великой Отечественной войне. По легенде, уже два года идет война. Победа советских войск в Сталинградской битве положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Наращивающий обороты фронт нуждается в усилении вооружения. В тылу работа не останавливается ни на минуту. Участникам предложат выполнить несколько заданий.

Инна Пахомова