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ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса

Экономика, 18:27 16 октября 2020

ВТБ | Фото: ВТБ

Прием и проверку электронных документов при открытии расчетного счета в рамках услуги "Выездной сервис" запустил ВТБ. В настоящее время услуга уже доступна предпринимателям в 20 городах России.

"Выездной сервис" позволяет новым клиентам открыть расчетный счет без посещения офиса банка. Предпринимателю достаточно обратиться в кол-центр или оставить заявку на сайте ВТБ, после чего с ним свяжется сотрудник банка, уточнит перечень необходимых документов и договорится о времени и месте встречи. Теперь для открытия счета клиенты могут предоставить документы, связанные с госрегистрацией юридических лиц или постановкой на учет в налоговом органе физических лиц, занимающихся частной практикой, в электронном виде. Представитель банка проводит проверку документов непосредственно на встрече и передает их специалистам для дальнейшего открытия расчетного счета.

"Мы стремимся максимально оптимизировать процесс открытия расчетного счета, чтобы сделать его простым и комфортным для предпринимателей. В отделениях банка ранее уже был реализован прием электронных документов, а теперь такая возможность появилась и в рамках "Выездного сервиса". Это сэкономит время клиентов и повысит эффективность работы наших выездных менеджеров", − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

ВТБ запустил пилот услуги "Выездной сервис" для открытия расчетного счета без визита в банк в июне 2019 года. Сегодня она доступна клиентам в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на Дону, Самаре, Уфе, Челябинске, Тюмени, Оренбурге, Барнауле, Иркутске и Кемерово.

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